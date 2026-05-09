Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida salarial funcionariosNuevo disco Rels BMiguel RoldánEs CarbóEl tiempo en Mallorca
instagramlinkedin

Memoria histórica

Abu Símbel sa Feixina

Bernat Morey Colomar

Santa Eugènia

Quan es va planejar la gran presa del Nil els magnífics temples d’Abu Símbel restaven sota l’aigua. Ni Egipte ni la humanitat se podia permetre tal pèrdua però per Egipte la presa era també vital. Gràcies a l’aportació internacional en forma de doblers, tècnica i medis el temple es va traslladar pedra a pedra i es va tornar construir de bell nou on és ara. Era bona solució però cara. El monòlit de Sa Feixina serà obra d’autor per no te ni cap ni peus i mai ningú ha estat capaç de llevar-li el seu context franquista nacional catòlic (creu, militars etc.). Que se pretén mantenint tal indignitat en un passeig exemple de feminisme i lluita ciutadana? Les dones i els nins que feren tal explanada en un sol vespre no se mereixen aquest insult. Tampoc l’escola republicana mereix quedar sense pati per mors tal supositori i més si l’únic que feu el Baleares fou assassinar de manera covard. Però bono, si algun ARCA CARCA vol quedar ben retratat i tranquil de posat facin com Abu Simbel. Armin una col·lecta i amb el recaptat desmuntin el formigó i el portin al Cementiri o amb la resta de víctimes. O el facin de nou calcat allà. Tampoc és tan difícil. No és ni la Seu ni la Sagrada Família. Sols que cada feixista de Mallorca posi un Euro per la causa el recaptat ja basta pel trasllat i encara per una beraneta adoctrinadora. Arriba España! Encara hi ha una solució més econòmica. Tapin la creu amb una placa commemorativa de la gesta del 1715 i vora, hi marquin un baix- relleu dels desgraciats que perderen ca seva llavors. Segueixin llavors amb l’edifici GESA. El traslladin a un polígon i ressaltin així l’skyline gòtic i mediterrani de la ciutat.

TEMAS

  • cartas
  • Sa Feixina
  • Estat
  • ARCA
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents