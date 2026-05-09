Memoria histórica
Abu Símbel sa Feixina
Bernat Morey Colomar
Quan es va planejar la gran presa del Nil els magnífics temples d’Abu Símbel restaven sota l’aigua. Ni Egipte ni la humanitat se podia permetre tal pèrdua però per Egipte la presa era també vital. Gràcies a l’aportació internacional en forma de doblers, tècnica i medis el temple es va traslladar pedra a pedra i es va tornar construir de bell nou on és ara. Era bona solució però cara. El monòlit de Sa Feixina serà obra d’autor per no te ni cap ni peus i mai ningú ha estat capaç de llevar-li el seu context franquista nacional catòlic (creu, militars etc.). Que se pretén mantenint tal indignitat en un passeig exemple de feminisme i lluita ciutadana? Les dones i els nins que feren tal explanada en un sol vespre no se mereixen aquest insult. Tampoc l’escola republicana mereix quedar sense pati per mors tal supositori i més si l’únic que feu el Baleares fou assassinar de manera covard. Però bono, si algun ARCA CARCA vol quedar ben retratat i tranquil de posat facin com Abu Simbel. Armin una col·lecta i amb el recaptat desmuntin el formigó i el portin al Cementiri o amb la resta de víctimes. O el facin de nou calcat allà. Tampoc és tan difícil. No és ni la Seu ni la Sagrada Família. Sols que cada feixista de Mallorca posi un Euro per la causa el recaptat ja basta pel trasllat i encara per una beraneta adoctrinadora. Arriba España! Encara hi ha una solució més econòmica. Tapin la creu amb una placa commemorativa de la gesta del 1715 i vora, hi marquin un baix- relleu dels desgraciats que perderen ca seva llavors. Segueixin llavors amb l’edifici GESA. El traslladin a un polígon i ressaltin així l’skyline gòtic i mediterrani de la ciutat.
- El PP pretende que los nuevos supermercados y otros grandes comercios no necesiten la evaluación de impacto ambiental
- El británico fallecido al golpearse con un cristal en Santa Margalida es un conocido modelo y actor
- No puede ser que alguien que se aloje en un Airbnb y se le dé una tarjeta del TIB': denuncian fraudes en el transporte público de Mallorca
- El exjefe de Traumatología de Son Espases, a juicio por una agresión sexual a una auxiliar de enfermería
- El aparcamiento solo para residentes gana terreno en Mallorca: Alcúdia y Banyalbufar se suman a la tendencia
- Una clínica privada de Palma indemnizará con más de 200.000 euros a una madre tras no detectar malformaciones en el feto en una ecografía
- Mimi Sheller, socióloga estadounidense: 'El modelo turístico actual como el de Baleares está llegando a sus límites ecológicos y sociales
- Deniegan la pensión de viudedad a una mujer tras convivir más de 30 años con su pareja en Mallorca