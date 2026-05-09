Fa poc el seu diari publicava la foto d’una torre de vigilància, de 1613, a la costa de Calvià.

Francesc Vicent Garcia: «Des del marge d’una riba,/ del millor mode que sé,/ envers aqueixes partides,/ encamín la meva veu,/ però és tan opaca i fonda/ aquesta vall on me veig».

Luis de Góngora: «Era del año la estación florida/ en que el mentido robador de Europa/ luciente honor del cielo/ en campos de zafiro pace estrellas».

Francisco de Quevedo: «Huye sin percibir, lento, el día/ y la hora secreta y recatada/ con silencio se acerca y despreciada,/ lleva tras sí la edad lozana mía. Retirado en la paz de estos desiertos/ con pocos, pero doctos libros,/ vivo en conversación con ellos».

Miguel de Molinos, a Roma: «Para que Dios descanse en el alma, se ha de purificar siempre el corazón en cualquier inquietud, tentación y turbación. Se ha de procurar tener el alma limpia, quieta, vacía y pacífica. Limpia de culpas y defectos; quieta de temores; vacía de deseos y pacífica en las tentaciones y turbulencias.»

Alonso Rodríguez, germà llec, porter de Montision, pujava la costa del pinar, resant el rosari, cap al castell de Bellver, i encara podem veure, al costat dret de l’escala actual, alguns graons de les escales antigues.

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«Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum». La devoció és molt important perquè, encara que les figures que utilitza no tenen sempre una realitat històrica literal, que tant preocupa als moderns, eleva l’ànima a Déu i a una vida entregada a la caritat, com en el cas de Sant Alonso.