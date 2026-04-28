Inmigració
No tots són «éssers de llum» al Consolat de Mar
Sebastià Barceló Castillo
La Presidenta necessita sortir a la premsa, no sigui que ens pensem que ha descomparegut. Com quan se’n va de viatge a països llunyans a predicar les bondats del nostre model econòmic centrat en l’explotació turística.
Fa uns dies, com a part de la campanya contra la regularització dels immigrants, va amollar: «No tot immigrant és un delinqüent, però tampoc és un ésser de llum». I, què vol dir amb aquesta frase? Cadascú la pot interpretar com vulgui. Propós una anàlisi de la frase. No tot... implica que alguns no ho són, però la majoria sí. Per altra part, tampoc... (el que no és delinqüent) és un ésser de llum. Ho sigui que val més no en fiar-se i anar alerta als immigrants que entren sense permís. Bé està que facin les feines que els «treballadors legals» no volen fer. Ara bé, regularitzar-los per decret. Això només s’ha de fer amb les edificacions i els negocis il·legals, com el Camp de polo de Campos.
Per altra part, aquesta frase es podria aplicar a les manifestacions, decisions i actuacions dels polítics que comanden al Consolat. Perquè en elles hi ha molta fosca. El fet que una funcionària li arribàs un regal de 20.000 euros dins una capsa de bonbons és un senyal que la corrupció continua. I pot continuar, perquè sabem que una part dels polítics són corruptes.
No convé que ens oblidem els polítics del partit de la Presidenta que han estat investigats i condemnats.
I de cara al futur, els politics que deliquin confien que, en el cas que qualcú els acusi i la justícia els investigui, disposen de la protecció especial de l’aforament i poden esperar la prescripció o recórrer a l’autoamnistia.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Un empresario alemán viaja a Mallorca para presentar sus galeras eléctricas y la policía lo intercepta por circular sin licencia
- Los 170.000 empleados de Hostelería balear ven subir su sueldo un 4% y ganan a la inflación
- Colocan carteles y alambres en protesta por las excursiones a la playa de es Carbó
- Julio Velasco, coordinador de trasplantes en Son Espases: «No olvidaré nunca el sufrimiento de las familias en la pandemia de la covid, fue muy duro»
- Trabajadores sociales denuncian presiones políticas ante el proceso de regularización de migrantes en Baleares
- Largas colas en la inauguración de 99cheesecake en Palma
- Baleares comunica al Gobierno la ampliación a toda Mallorca de las medidas para controlar el 'banyarriquer'