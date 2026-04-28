Quantes caixes de bombons?

Archivo - Gallinas en la granja avícola de Llucmajor / ARDE - Archivo

Jaume Adrover Oliver

Palma

Una entitat animalista s’infiltra dins una macrogranja de gallines ponedores a Llucmajor i pública imatges esfereïdores de les condicions dels animals.

Se monta un cristo i l’empresa és obligada a sacrificar milers de gallines i retirar ous per incomplir una tracalada de normatives sanitàries i de benestar animal. La Conselleria d’Agricultura se fa la sorpresa, tot i que regularment hauria visitat la granja.

Després l’empresa promou la construcció d’una macrogranja per 750 mil gallines a Sineu. Però els sineuers, amb tota la raó, monten una protesta de pinyol vermell i obliguen a l’ajuntament a modificar el pla general i al Govern a fer una llei aposta per evitar la macrogranja. Quan volen fan via.

Lo millor de tot és que Vox i PP aprofiten el renou per introduir un article a la nova llei de macrogranges que de rebot, legalitza un camp de polo i les seves edificacions a Campos. Yeah.

A la cinquena copa un de Vox diu: i si....? I com que ja s’atreveixen a tot aprofiten la llei gallinàcia per eliminar requisits de català per fer feina a l’administració pública. No podien perdre l’ocasió.

Els espanyols han de tenir prioritat en tot, diuen ells, però l’empresa de Mallorca és obligada a abandonar el projecte mentre afavoreixen una empresa gestionada per un senyor alemany que gestiona 14 empreses a Alemanya, una a Luxemburg i dues a Mallorca, segons Deepseek. Les empreses radicades aquí són de «promoció immobiliària» per variar i tenen un historial delictiu important, de fet són investigades per la pròpia administració.

