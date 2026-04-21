Capitalitat cultural
Mediterranean in motion
Antònia Cirer Rosselló
Fou l’únic lema presentat en anglès. Podria haver estat en alemany, també. És el mal de ser un indret devorat pel turisme. Emperò no l’únic mal.
Quan els dirigents polítics d’una determinada comunitat no senten la cultura d’aquesta com a pròpia i genuïna, ho converteixen tot en un decorat de cartó-pedra. Un mostrador on els nous-rics exposen les seves darreres adquisicions en art, tan cares que només ells saben apreciar. I els visitants d’elit, que inflen l’especulació immobiliària fins a l’absurd.
La consellera de Cultura d’Oviedo, ciutat que feu una proposta entorn de la paraula asturiana «amabilidá», va voler «destacar el valor de tenir una llengua pròpia i minoritzada i el seu paper com a element cultural identitari». Brava!
La cultura i la llengua que representen Ramon Llull -savi universal-, Ausiàs March o Fabra, en canvi, els dirigents «d’aquí» se la miren de coa d’ull, entre esporuguits i empegueïts, incòmodes. Per què? Si mai no s’han fet aquesta pregunta, trob que seria ben interessant que ho fessin. Ara, el resultat d’aquesta actitud acomplexada és aberrant i nefasta per a tots nosaltres.
Ciutat és un cos viu, complex i turmentat. I és plena de persones vives, complexes i turmentades, però valuoses. No hi cabem en un souvenir, senyor batle, el depassam de molt, de la mateixa manera que Ciutat no es constreny a la ciutat vella desdibuixada, sinó que inclou les barriades degradades, aquelles que no entren en els tours.
No sé definir què és la cultura, però no crec que sigui un empatx de museus ni, en absolut, grans esdeveniments-espectacle que fan de la ciutadania un «públic consumidor». És una desgràcia tenir gestors institucionals que ho mercantilitzen tot, que no aprecien el diàleg, però, sobretot, que tenen un sentiment tan arrelat d’inferioritat que els impedeix d’agrair el llegat que han rebut i d’esforçar-se per enriquir-lo i transmetre’l als seus fills i néts.
La proposta Mediterranean in motion ha estat rebutjada. Ara tenim l’Art Cologne. Somriuen com babaus davant les càmeres. No hi ha manera que entenguin res.
Bona diada de Saint George.
