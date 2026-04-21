Llamar a cada cosa por su nombre

El problema no es solo de lenguaje, sino del posible quebranto entre lenguaje y realidad. Este puede ser la explicación al lamentable espectáculo de la política actual, una situación esperpéntica que, muy bien la describe un chascarrillo de moda, «como Adán en el día de la madre».

Por qué decir «la guerra de Irán o la de Ucrania», cuando la primera es en realidad la guerra de toda la vida de Israel, por delegación de EEUU, y la segunda, la guerra de la OTAN, también, por la misma delegación. Y por qué un no a unas guerras y un sí a otras.

Por qué enmascarar la historia bajo el pedante reduccionismo de «democracia versus tiranía» cuando, en realidad, se trata de capitalismo avaricioso de una millonaria gerontocracia senil, muy bien representada por un Trump que odia a los pobres, adora el petróleo y provoca la subida del pan, cuando abre la boca.

Por qué marear la perdiz con ejercicios pseudo oratorios contra una derecha perdida en una inopia intelectual, ajena a una elemental dialéctica racional. O con un empeño entrampado en la conciliación de lo inconciliable, como matrimoniar democracia con monarquía, un aberrante capricho de un dictador con la presunción de legar un perverso nudo gordiano.

Y por qué esa izquierda cerril sacándose entre si los ojos en busca de visibilidad. Tal forma de proceder, más que política, es oportunismo de baja estofa, al reducir la auténtica democracia a un simple conteo de votos manipulados. Uno piensa que vuelve a suceder lo que, el ojo crítico de Orwell, intuyó ya en aquellos años 30, poco tiempo antes de la Segunda Guerra Mundial, que nadie fue capaz de detener a Hitler, porque se temía más a la revolución social que al fascismo.

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La historia no se repite, pero sí rima, como riman ahora los mismos temores, parecidos gestos desalmados, semblantes tambores de guerra y un aprendiz de brujo como Trump.