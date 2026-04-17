Transportes
El tren
Josep Ramon Femenies
He recibido con satisfacción la noticia de que el tren llegará a Son Espases el 2033, desde la Plaza de España.
Siempre he pensado que la solución en parte al tráfico en la isla era la viabilidad del ferrocarril. Cuando era pequeño, siempre soñé el desplazarme por Mallorca y poder apearme en las diferentes estaciones para luego trasladarme a zonas en que disfrutar de las maravillas de la naturaleza que tenemos.
La presidenta del Govern, de vez en cuando, nos da satisfacción con los proyectos que nos comunica, con iniciativas como son el tren hasta Llucmajor, Alcúdia y ahora hasta Son Espases.
Me llena de alegría que algún gobernante se ocupe de dar soluciones a un problema tan ineludible que tenemos los ciudadanos para poder desplazarnos.
Después de la alegría de la noticia me ha surgido una tristeza al comprobar, que con la edad que tengo ya no podré disfrutar de las maravillas del ferrocarril. De todas maneras, con la fe que pongo en el futuro, donde sea que esté, seguiré soñando en una utopía posible, expuesta por un político que solo piensa en dar soluciones a la mayoría de los ciudadanos de Mallorca.
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