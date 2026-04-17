Mitjans
Infància i comunicació social en l’era digital
Alonso Medinas Prats
Avui, després de dues dècades d’una bona llei d’infància balear i set anys de la vigent, és un bon moment per rellegir documents que faciliten i fan més plena la vida del pròxim, especialment de la població menor d’edat. Ho record arran del III Protocol facultatiu de la Convenció sobre els Drets de l’Infant relatiu a un procediment de comunicacions i que m’ha fet returar, novament i en la distància, en el paper dels mitjans de comunicació social en l’era digital.
Tots els menors d’edat, com a subjectes actius que són, tenen dret a buscar, rebre i difondre informacions de tots tipus, sempre que no vagi en detriment de la seva educació i formació integral ni suposi un menyscabament del dret dels altres. Per tal motiu, cal ser conscients de la important funció que exerceixen, entre d’altres, els mitjans de comunicació social, sobretot mitjançant les noves tecnologies en l’era actual, quan es constitueixen, ara per ara, en fàcil accés pels menors.
Singularment, la premsa digital ha d’animar a difondre informació i material d’interès social i cultural per als nins, nines i adolescents perquè s’inculqui el respecte de la seva pròpia identitat personal, del seu idioma, dels seus valors culturals i, sobretot, de la seva integritat, tasca que correspon, en bona mesura, als adults i, en particular, als i les periodistes que hi poden ajudar.
Atès això, voldria recordar als mitjans de comunicació que tinguin en compte els drets enunciats a l’esmentada Convenció sobre els Drets de l’Infant (el tractat, avui mateix, més ratificat del món) per assegurar-ne l’aplicació rigorosa, sense distinció, independentment del color de la pell, el sexe, l’idioma, l’opinió política o de qualsevol altra índole, l’origen nacional, ètnic o social, la posició econòmica, els impediments físics, el naixement o qualsevol altra condició del menor, dels seus pares o dels seus tutors.
Siguem respectuosos de l’honor, la intimitat i la pròpia imatge del menor d’edat que es difon per les noves tecnologies, com és la IA, per la qual cosa convidaria a la societat en conjunt i als mitjans en particular, en observança de les normes i dintre de les regles del joc democràtic, a constituir-se en valedora, procuradora i aliada del reconeixement i lluita dels drets dels menors en aquesta era digital que tant, per la seva edat, els afecta.
