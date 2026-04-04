Transport públic

Llegeixo al DM d’avui, 28 març, que posen en marxa un autobús marítim. No entenc com un port d’una illa petita necessita aquest servei, quan amb autobús és més ràpid, més barat, més còmode.

Sé que tots els que poden cerquen una manera de guanyar diners, però hi ha coses absurdes com aquest autobús marítim.