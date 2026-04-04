Urbanismo
Seguretat als parcs públics: SOS
Joana Quiles Navío
Davant la inseguretat que hi ha als parcs públics de Palma, concretament al Parc de Ses Estacions, principal parc de la ciutat, exprès la meva preocupació. Cada dia, en passejar el meu ca, em trob amb cans amollats sense control, sovint de gran grandària, cosa que m’impedeix utilitzar el parc de manera segura.
He parlat amb un agent de l’autoritat sobre aquest problema, i m’ha comentat que no poden supervisar tot i que, si no són cans considerats perillosos com un pitbull, hi ha una certa tolerància. No obstant això, la llei és clara: tots els cans han d’anar lligats en espais públics, sense excepcions. No pot haver-hi tolerància amb l’incompliment de la norma, ja que posa en perill la seguretat de persones i animals.
La seguretat de les persones i animals és primordial, i el tema dels cans amollats és tan important com qualsevol altre. Un ca a lloure pot causar accidents greus, com caigudes o mossegades. Per això és urgent que es reforcin les normes, es posi més vigilància i se sancionin els propietaris que no les compleixen.
- Obligan a una empresa a devolver 5.300 euros a una clienta que no pudo instalar una piscina en Montuïri porque el Ayuntamiento no la autorizó
- Condenan a una empresa por dañar un Ferrari al trasladarlo a Mallorca
- La construcción de los primeros 166 alquileres asequibles arrancará en junio en dos solares públicos de Palma
- Largas retenciones de tráfico para acceder a Sóller y Valldemossa
- Rebelión en la granja: Gallinas salvajes fuera de control en Mallorca
- Una nueva línea de metro para acercar Palma y mejorar la vida de la gente
- Muere Toni Aragón, director del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca
- «Sin ninguna duda» se rescatarán los pisos de sa Pobla, dijo el conseller