Urbanismo

Seguretat als parcs públics: SOS

Parc de Ses Estacions.

Parc de Ses Estacions. / Guillem Bosch

Joana Quiles Navío

Palma

Davant la inseguretat que hi ha als parcs públics de Palma, concretament al Parc de Ses Estacions, principal parc de la ciutat, exprès la meva preocupació. Cada dia, en passejar el meu ca, em trob amb cans amollats sense control, sovint de gran grandària, cosa que m’impedeix utilitzar el parc de manera segura.

He parlat amb un agent de l’autoritat sobre aquest problema, i m’ha comentat que no poden supervisar tot i que, si no són cans considerats perillosos com un pitbull, hi ha una certa tolerància. No obstant això, la llei és clara: tots els cans han d’anar lligats en espais públics, sense excepcions. No pot haver-hi tolerància amb l’incompliment de la norma, ja que posa en perill la seguretat de persones i animals.

La seguretat de les persones i animals és primordial, i el tema dels cans amollats és tan important com qualsevol altre. Un ca a lloure pot causar accidents greus, com caigudes o mossegades. Per això és urgent que es reforcin les normes, es posi més vigilància i se sancionin els propietaris que no les compleixen.

