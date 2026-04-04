excursionisme
El Consell ens vol privar del dret de caminar per la natura
Sebastià Barceló Castillo
Fa més de 60 anys que tresc per les muntanyes de Mallorca. Gairebé sempre per camins o sendes que els meus antecessors han obert. Caminar per la natura és un dret arrelat com una part de la meva natura. És part de la meva educació. Excursionistes prestigiosos mallorquins com Don Melcion Rosselló, Benigne Palos i altres catalans han estat el meu model. He format part de grups, he ensenyat a molts d’infants, entre ells els meus fills, a caminar per la natura de forma responsable i segura.
Vaig ser elegit primer President de la Federació Balear de Muntanya i vaig entendre que protegir la serra i defensar els seus camins formava part de la responsabilitat assumida. Perquè alguns dels camins usats per quins treballaven a les muntanyes i per quins caminaven es tancaven. Vaig contribuir a promoure i desenvolupar el projecte del primer itinerari GR. El Consell va ser un important aliat per al muntanyisme. Va iniciar un inventari de la serra. Va organitzar a Raixa una trobada oberta perquè els ajuntaments fessin els inventaris dels camins d’ús públics del seu terme. Inventaris que desgraciadament no han rebut la resposta ni la voluntat política ni els mitjans per realitzar-los. Va intervenir perquè alguns dels camins tallats il·legalment es tornassin a obrir. Va arreglar camins, obrint una escola de margers, els va senyalitzar, va crear una xarxa de refugis, va crear el cos d’agents del medi ambient...
Ara el Consell, amb una Llei que comença acceptant que la serra és un medi en el qual les persones som un component i reconeixent els muntanyers en formam part, pretén retallar el dret a circular pels camins que encara podem usar.
Fa temps que, per les meves circumstàncies personals i familiars només puc fer caminades molt limitades. Així i tot, he pogut anar la concentració de Raixa per comprovar que molts de muntanyers, amb les seves famílies, han acudit a reivindicar el dret que una Llei de la qual no em sent particíp pugui privar al meu net de poder caminar pels camins i senders que va estimar el seu padrí.
Em fa empegueir que un altre president de la Federació que vaig inaugurar estigui entre els que han acordat aquesta llei que contribueix a anorrear el muntanyisme.
- Obligan a una empresa a devolver 5.300 euros a una clienta que no pudo instalar una piscina en Montuïri porque el Ayuntamiento no la autorizó
- Condenan a una empresa por dañar un Ferrari al trasladarlo a Mallorca
- La construcción de los primeros 166 alquileres asequibles arrancará en junio en dos solares públicos de Palma
- Largas retenciones de tráfico para acceder a Sóller y Valldemossa
- Rebelión en la granja: Gallinas salvajes fuera de control en Mallorca
- Una nueva línea de metro para acercar Palma y mejorar la vida de la gente
- Muere Toni Aragón, director del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca
- «Sin ninguna duda» se rescatarán los pisos de sa Pobla, dijo el conseller