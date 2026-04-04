La Asociación Bipolar de Mallorca (AMBM) y el suicidio

Hace pocos días, hemos tenido conocimiento de que una persona afectada de trastorno bipolar desde hace años había muerto por suicidio. El suicidio es una de las principales causas de muerte evitable en el mundo, especialmente entre personas jóvenes. En España, se convirtió en la primera causa de muerte no natural, con más de 4.000 fallecimientos registrados en 2021.

Entre los trastornos mentales, el trastorno bipolar se sitúa como una de las alteraciones con mayor riesgo de suicidio. Hasta un tercio de las personas con trastorno bipolar intentan quitarse la vida en algún momento, y el riesgo es especialmente alto durante los episodios depresivos, aunque también puede presentarse en fases de manía o estados mixtos.

Este riesgo no surge de forma aislada. Factores como una tentativa previa de suicidio, comorbilidad con trastorno por consumo de sustancias, antecedentes familiares de suicidio, inicio temprano de la enfermedad o la presencia de episodios frecuentes y mal controlados incrementan significativamente la vulnerabilidad. Además, condiciones sociales como el aislamiento, la soledad no deseada, el desempleo, la ruptura de relaciones o el bullying - especialmente en adolescentes- actúan como detonantes en personas ya en riesgo.

La buena noticia es que el suicidio es prevenible. El 90% de los casos están asociados a trastornos mentales no tratados o mal tratados. Por eso, el acceso temprano a una atención psiquiátrica y psicológica especializada, un diagnóstico preciso y un tratamiento continuo son fundamentales. En el caso del trastorno bipolar, el litio ha mostrado tener un efecto anti-suicida, reduciendo significativamente el riesgo de intentos y suicidios consumados, además de estabilizar el estado de ánimo.

Los medios de comunicación tienen un papel clave. Informar con rigor, evitando sensacionalismos, no detallar métodos ni normalizar el acto. En cambio, destacar historias de recuperación, recursos disponibles y el mensaje de que pedir ayuda es un acto de fortaleza puede salvar vidas.

Es esencial romper el estigma. Hablar abiertamente del sufrimiento emocional, escuchar sin juzgar y acompañar a quienes atraviesan momentos de crisis son gestos poderosos. Familiares, amigos, docentes y especialmente que los profesionales de la salud puedan estar formados y dispongan del tiempo asistencial para reconocer señales de alarma como pueden ser el aislamiento repentino, la entrega de pertenencias, u otras. Ante una situación de riesgo inminente, se debe actuar con calma y urgencia: mantener a la persona acompañada, alejada de peligros, escucharla sin juzgar y contactar con servicios de emergencia o líneas de ayuda como el Teléfono de la Esperanza 971 461112 ó el 024 (Teléfono de Prevención del Suicidio).

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Queremos recordar que la esperanza existe. Con el tratamiento adecuado, apoyo social y estrategias de autocuidado, las personas con trastorno bipolar pueden llevar vidas plenas y significativas. La prevención del suicidio requiere un compromiso colectivo: más recursos, formación, concienciación y, sobre todo, empatía y compasión. En la vida, cada gesto cuenta con cada una de las personas que nos relacionamos.