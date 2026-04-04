Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rescate MontañaEl Tiempo en BalearesPlásticos Baleares
instagramlinkedin

Eutanasia

Adiós a Noelia

Noelia posa fi a una tragèdia que ha durat 25 anys | ANTENA 3

Noelia posa fi a una tragèdia que ha durat 25 anys | ANTENA 3 / .

M.Dolores Vázquez Rovira

Palma

Muy breve será este adiós/ a la joven que es Noelia/ su nombre empieza por no/ y eso es lo que hizo ella.

No estar más en esta vida/ marchitada ya en su infancia/ con intentos de suicido / además de ser violada.

Pidió eutanasia a quien manda/ y la respuesta fue sí/ se despidió con firmeza/ porque no quería vivir.

Nadie pudo convencerla/ de un alivio y esperanza/ para que a piernas y mente/ volviera lo que es confianza.

Noticias relacionadas

Con tristeza y con respeto/ te quiero decir adiós/ y que el ángel de la guarda/ te ampare como haría yo.

TEMAS

  • cartas
  • Palma
  • eutanasia
  • Infancia
  • Cartas al director
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents