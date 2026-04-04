Adiós a Noelia

Muy breve será este adiós/ a la joven que es Noelia/ su nombre empieza por no/ y eso es lo que hizo ella.

No estar más en esta vida/ marchitada ya en su infancia/ con intentos de suicido / además de ser violada.

Pidió eutanasia a quien manda/ y la respuesta fue sí/ se despidió con firmeza/ porque no quería vivir.

Nadie pudo convencerla/ de un alivio y esperanza/ para que a piernas y mente/ volviera lo que es confianza.

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Con tristeza y con respeto/ te quiero decir adiós/ y que el ángel de la guarda/ te ampare como haría yo.