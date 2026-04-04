Eutanasia
Adiós a Noelia
M.Dolores Vázquez Rovira
Palma
Muy breve será este adiós/ a la joven que es Noelia/ su nombre empieza por no/ y eso es lo que hizo ella.
No estar más en esta vida/ marchitada ya en su infancia/ con intentos de suicido / además de ser violada.
Pidió eutanasia a quien manda/ y la respuesta fue sí/ se despidió con firmeza/ porque no quería vivir.
Nadie pudo convencerla/ de un alivio y esperanza/ para que a piernas y mente/ volviera lo que es confianza.
Con tristeza y con respeto/ te quiero decir adiós/ y que el ángel de la guarda/ te ampare como haría yo.
- Obligan a una empresa a devolver 5.300 euros a una clienta que no pudo instalar una piscina en Montuïri porque el Ayuntamiento no la autorizó
- Condenan a una empresa por dañar un Ferrari al trasladarlo a Mallorca
- La construcción de los primeros 166 alquileres asequibles arrancará en junio en dos solares públicos de Palma
- Largas retenciones de tráfico para acceder a Sóller y Valldemossa
- Rebelión en la granja: Gallinas salvajes fuera de control en Mallorca
- Una nueva línea de metro para acercar Palma y mejorar la vida de la gente
- Muere Toni Aragón, director del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca
- «Sin ninguna duda» se rescatarán los pisos de sa Pobla, dijo el conseller
Un “atropello” a 10 km/h y cuesta abajo obliga a Arturo Valls a replantearse sus consejos
Ofrecido por