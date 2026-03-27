urbanisme
Millores a la ciutat
Marga Ferrer
Palma
Veig que Ajuntament y Govern destinan partides econòmiques per a locals, galeras, etc. Però no consta cap aportació per a millores a les aceres de tot arreu. Les ratjoles de Cort estan rompudes, es pot caure, le vies de cotxes estan deteriorades. No contemplen arreglar la ciutat per als ciutadans que marxen a peu?
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