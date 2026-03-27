Política
El Govern continua fent passes cap a la ignomínia
Sebastià Barceló Castillo
El Govern ha anunciat que «privatitzara tràmits que fins ara feien els seus funcionaris». Això obrirà la porta a la creació d’agencies intermediaries que facilitaran les gestions que els ciutadans han de fer davant l’Administració. És una mesura més en la línia de la «simplificació». La simplificació implica aplicar solucions simples a problemes complexos. És prou clar que els grans problemes, la massificació, l’emergència habitacional, el col.lapse de les infraestructures... no es solucionen. I així ho demostra la realitat. El que sí es soluciona és la gran vida dels polítics que es desempalleguen de les seves responsabilitats i disposen de més temps per als seus propis interessos: viatjar, participar en grans events, sortir als mitjans de comunicació, iniciar, visitar o inaugurar obres... i, també cuidar dels seus interessos particulars.
La darrera passa, derogar la Llei de Memoria Democrática a canvi del suport de Vox per altres lleis ...traicionant el compromís de preservar-la. I els líders dels dos partits còmplices i hereus del franquisme, encara riuen del que han aconseguit mentint i traient els acords i els consensos anteriors... Tanmateix la resistència dels moviments democràtics i el temps els posarà en el seu lloc.
Aprofit per proposar la substitució del monument franquista aixecat a sa Faixina per un altre dedicat a la Reconciliació que es basa en el reconeixement de la veritat, la reparació de la Justícia i el Perdós.
