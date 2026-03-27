El exterminio que Calvià ocultó en la oscuridad de la noche

Lo que ha ocurrido recientemente en Sa Porrassa con la población de gallinas no es una labor de «gestión de fauna»; es un ejercicio de cobardía institucional y un retroceso ético que nos devuelve a la gestión de plagas del siglo XIX.

Mientras que se nos adoctrina en la cultura del bienestar animal, y a un particular se le exige el cumplimiento de un estricto código REGA, disponer de un lazareto, rigurosas medidas de bioseguridad, y el respaldo de un veterinario de explotación para tener cuatro gallinas en su finca, el Ayuntamiento de Calvià ha optado por la vía del exterminio directo, gestionando una población animal de forma descontrolada, y terminando con su vida de noche. Existen alternativas éticas -desde el control de puestas y la esterilización, hasta el traslado a fincas colaboradoras- que han sido ignoradas, en favor de una «limpieza» expeditiva. Es la hipocresía de exigir excelencia al ciudadano mientras se practica la negligencia desde la institución.

La elección del horario nocturno para estas ejecuciones no es casual, ni responde únicamente a criterios operativos; es una confesión de culpabilidad. Quien actúa con nocturnidad lo hace para evitar la fiscalización pública; para que el vecino no vea, para que la prensa no fotografíe y para que las protectoras no puedan intervenir.

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Mallorca no puede permitirse estos espectáculos de gestión arcaica. Exterminar animales en la oscuridad de la noche no soluciona el problema de fondo, solo envilece a la institución que lo ordena y a la empresa que lo ejecuta. Calvià debe una explicación técnica y ética a sus ciudadanos. La gestión del siglo XXI se hace con luz y taquígrafos pero, sobre todo, con la humanidad que les ha faltado en Sa Porrassa.