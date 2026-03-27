inmigración
Emigrantes cuidadoras
Santiago García Muñoz
Palma
Mi carta es para lanzar una humilde proposición al ayuntamiento de Palma o a quien proceda para estudiar la posibilidad de fabricar una hermosa estatua en honor de todos los emigrantes, generalmente emigrantas, con papeles y sin papeles, que han cuidado y cuidan de nuestros mayores, para que puedan tener un poco de dignidad al final de sus días.
Olga, Milagros, Adriana gracias siempre.
Una estatua y el cumplimiento de sus derechos.
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