Vista arriba en el Mallorca

Tan poco montan, montan tan poco, Díaz como Ortells bajo el foco.

Desasosegante pretemporada 25-26 la suya con muchas energías dedicadas a la salida de activos: Greif, Larin, Copete, Van der Heyden, Valery, Navarro, … hasta la mudanza de Samu y Maffeo se eludió en el último suspiro, a saber de quién. A cambio, las contadas llegadas de Torre, Joseph, Kumbulla y Virgili (el único rendimiento justificador) y siempre con la bocina de aviso del cierre de fichajes como causa de insomnio mallorquinista cada mes de agosto. Qué decir de este último y reciente mercado de invierno, también como los anteriores, es obvio que los «Reyes Magos» agotan su reparto más generoso bastante antes del 31 de enero.

Otro hecho que llama la atención son las cuantiosas firmas de espónsors, colaboraciones y demás vinculaciones en el campo del marketing, comunicación, formación, responsabilidad social corporativa, etc. Por supuesto mis respetos a todas las entidades y empresas cofirmantes, mucho mérito tienen en asociarse a nuestro club. Todo eso está muy bien si no se desenfoca o pierde gas la prioridad por antonomasia de todo club de fútbol, sus resultados en el terreno de juego.

Tampoco parece que la actitud de nuestro dúo dirigente haya sido muy ejecutiva en el largo y triste affaire Dani Rodríguez ni tampoco luego a la hora de cerrar filas con plantilla y afición con un respaldo contundente y explícito desde arriba a la figura y autoridad del míster ahora cesado, respaldo en el affaire Dani y más allá. Arrasate tampoco podrá olvidarlos.

Si además en el cese citado, tal y como parece -¡qué poca transparencia en esta decisión!-, la intervención de nuestro dúo se ha limitado a ser mera correa de transmisión del intempestivo «ordeno y mando» recibido desde la futbolera y cercana Arizona, pues vaya otro «hurra» al ejercicio de la responsabilidad gerencial que se les debe presuponer por sus rangos en el club.

Lo dicho, pase lo que pase en lo que queda de esta Liga, no perdamos de vista adónde hay que mirar en primer lugar.

El desplome del equipo desde inicio 2025, tras el ilusionante primer cuatrimestre con el (acaso demasiado) bueno de Jagoba (sextos en Navidad 2024 con 30 puntos), merecería otro análisis del psicoterapeuta más avezado.

Y mucha suerte a Demichelis, todos la vamos a necesitar.