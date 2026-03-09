Transports
SOS mascotes al TIB
Joana Quiles Navío
Palma
La política de no permetre mascotes al transport de les Illes Balears (TIB) és incoherent, ja que es permet que es duguin a l’autobús de línia (EMT) i al tren, però no als autobusos del TIB. Proposo establir requisits per permetre el transport de mascotes petites, amb un límit de pes (10Kg) i l’ús de transportins. Això beneficiaria els propietaris de mascotes, l’economia local i el turisme.
- Dos helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU sobrevuelan Mallorca y otros dos aparatos recalan en Palma
- Amnistía urbanística: Alud de peticiones para legalizar casas en rústico en Mallorca en la fase más barata
- Un joven mallorquín crea una app para encontrar aparcamiento en la calle: «Podemos ahorrar 15 o 20 minutos a la gente buscando parking»
- Comprueba aquí si el eclipse total de 2026 se verá desde tu casa en Mallorca
- Echan a un cocinero de su hotel en Mallorca días después de tener programada una operación
- El Mallorca tira un 0-2 ante Osasuna en el debut de Demichelis
- Un paseo por las fotos de los cines históricos de Palma
- Palma recupera la memoria de los 104 cines que llegó a tener, todos desaparecidos menos siete