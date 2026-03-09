Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Transports

SOS mascotes al TIB

Imagen de un vehículo del Tib en un pueblo de Mallorca. / M. Bosch

Joana Quiles Navío

Palma

La política de no permetre mascotes al transport de les Illes Balears (TIB) és incoherent, ja que es permet que es duguin a l’autobús de línia (EMT) i al tren, però no als autobusos del TIB. Proposo establir requisits per permetre el transport de mascotes petites, amb un límit de pes (10Kg) i l’ús de transportins. Això beneficiaria els propietaris de mascotes, l’economia local i el turisme.

