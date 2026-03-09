Sin noticias sobre la ampliación de la zona de ORA en Pere Garau

Llevamos años esperando que se amplie la zona de ORA en la barriada de Pere Garau porque es mucho más que necesario. Los vecinos, residentes, prácticamente ya no podemos aparcar. Es casi imposible encontrar un estacionamiento libre.

Es una zona residencial con muchos habitantes y vehículos, lo que genera una gran competencia por las pocas plazas de aparcamiento. Es el barrio más poblado de Palma y más denso del Eixample. Sufrimos un auténtico colapso y sinceramente eso nos provoca mucha angustia porque van pasando los años y este tema no se soluciona.

La promesa municipal de ampliar la ORA acumula un considerable retraso puesto que es una medida ya recogida tanto en el plan de movilidad de 2014 como en el de 2022 y ya estamos en 2026, han pasado más de diez años y seguimos sin plan y con un escenario que ha ido a peor.

Y encima, en un email reciente, me contestan los responsables del área que todavía no disponen de información sobre la ampliación y reubicación de las zonas ORA ni de la fecha en que ésta se llevará a cabo. Es una auténtica vergüenza y un despropósito.