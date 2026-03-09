Urbanisme
L’arena de la platja de Palma
Bernat Morey Colomar
Per que llevar la protecció del mur?
Tota l’arena de la platja de Palma i de l’Arenal és picadís de pedrera o de fons marí ben diferent a la fina, blanca i original de copinyetes de posidònia. De la original fa 40 anys que ja no en queda per cap platja turística mallorquina però el segó actual s’en va amb el vent igual i si no hi ha protecció envaeix el passeig, la vegetació i els comerços.
Si se deixés prest tendríem una gran duna adossada als edificis i poc a poc és formaria un camp dunar com el que hi havia abans, com el del Trenc, enterrant la urbanització.
Llevar el mur de contenció per eliminar botellots és de venuts. Si se pretén llevar el consum d’alcohol al carrer basta posar 100 colles de policies més i multar a dojo dia si, dia també. Exemple Titos- Cursach. Condicionar un passeig en la millor badia de la Mediterrània, a les gateres és altre símptoma de nostra porca misèria. La que fa que com més turistes venen més pobres tornem i menys qualitat de vida tinguem. Com més en venen més decreixem i els Governs fan aposta de vendre tot el contrari pensant així encara guanyar més (ells). Hostalers de gatera i de misèria som, però uns ho som més que els altres.
- Dos helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU sobrevuelan Mallorca y otros dos aparatos recalan en Palma
- Amnistía urbanística: Alud de peticiones para legalizar casas en rústico en Mallorca en la fase más barata
- Un joven mallorquín crea una app para encontrar aparcamiento en la calle: «Podemos ahorrar 15 o 20 minutos a la gente buscando parking»
- Comprueba aquí si el eclipse total de 2026 se verá desde tu casa en Mallorca
- Echan a un cocinero de su hotel en Mallorca días después de tener programada una operación
- El Mallorca tira un 0-2 ante Osasuna en el debut de Demichelis
- Un paseo por las fotos de los cines históricos de Palma
- Palma recupera la memoria de los 104 cines que llegó a tener, todos desaparecidos menos siete