L’arena de la platja de Palma

Playa de Palma.

Playa de Palma. / Guillem Bosch

Bernat Morey Colomar

Santa Eugènia

Per que llevar la protecció del mur?

Tota l’arena de la platja de Palma i de l’Arenal és picadís de pedrera o de fons marí ben diferent a la fina, blanca i original de copinyetes de posidònia. De la original fa 40 anys que ja no en queda per cap platja turística mallorquina però el segó actual s’en va amb el vent igual i si no hi ha protecció envaeix el passeig, la vegetació i els comerços.

Si se deixés prest tendríem una gran duna adossada als edificis i poc a poc és formaria un camp dunar com el que hi havia abans, com el del Trenc, enterrant la urbanització.

Llevar el mur de contenció per eliminar botellots és de venuts. Si se pretén llevar el consum d’alcohol al carrer basta posar 100 colles de policies més i multar a dojo dia si, dia també. Exemple Titos- Cursach. Condicionar un passeig en la millor badia de la Mediterrània, a les gateres és altre símptoma de nostra porca misèria. La que fa que com més turistes venen més pobres tornem i menys qualitat de vida tinguem. Com més en venen més decreixem i els Governs fan aposta de vendre tot el contrari pensant així encara guanyar més (ells). Hostalers de gatera i de misèria som, però uns ho som més que els altres.

