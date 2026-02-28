Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Els robatoris amb violència augmenten. Per què?

Sebastià Barceló Castillo

Palma

També augmenten els altres robatoris i la violència de gènere. Com a ciutadà, aquest greu problema social m’impressiona i em preocupa i em mou a aclarir quines són les causes.

La primera que se m’acut és l’augment de la població. Com més gent viu a la nostra illa, més incidents es produeixen entre els habitants. I, no només perquè hi hagi més possibles delinqüents, sinó perquè la congestió derivada augmenta el malestar i la tensió entre ells residents.

La segona causa, més important, és la prioritat absoluta de l’economia basada en la sobreexplotació turística, protegida i fomentada per la política autonòmica, en detriment de les necessitats i els drets dels residents.

La tercera, el negligent descuit per part dels polítics dels factors de cohesió social. Aquests factors són els que mantenen el sentit de pertànyer a una societat i de participar d’ella. Quin són aquests factors? El primer, la llengua. La llengua facilita la comunicació entre els individus i col·lectius que la comparteixen. Com que en tenim dues, ambdues haurien de ser fomentades i protegides, especialment la pròpia, que ha estat minoritzada i en perill de resultar prescindible. El segon, la cultura del país, lligada a la llengua. Conèixer-la i participar en el seu desenvolupament ens permet saber d’on venim, comprendre el present i contribuir al futur. Tot això dóna sentit a la pròpia existència i evita l’anomia, la marginació, la formació de guetos. El tercer factor, conèixer el paisatge, la natura, la bellesa, que sovint s’empra com a recurs publicitari per atreure més turistes i compradors d’habitatges.

La majoria dels que han vengut de fora, que ja són la majoria de la població, no coneixen la llengua ni aprecien la cultura ni la natura ni respecten els valors locals. En aquestes circumstàncies, què podem esperar?

