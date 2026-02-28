El pasado martes, día 24 de febrero el Parlament no ha aprobado una propuesta de ley que intentaba limitar la compra de viviendas a no residentes. La finalidad era, y cito el artículo publicado en DM con fecha 25 de febrero: «… establecer restricciones de carácter extraordinario y temporal en aquellos municipios donde el mercado inmobiliario esté especialmente tensionado y el acceso a un hogar en condiciones asequibles no esté garantizado para la población residente».

Sentido común.

No obstante, en el Parlament la propuesta no obtuvo la mayoría necesaria para su aprobación. Es un caso flagrante de cobardía legislativa.

Todo el mundo es consciente del inmenso problema de falta de viviendas en las Islas. ¿Hay que actuar y legislar? Más claro agua.

Argumentan que la propuesta puede vulnerar normativas de la UE, como el libre flujo de capitales, libertad de fijar la residencia etc. Es muy posible.

De haber aprobado la propuesta de ley, seguro que se hubiera llevado el asunto a los tribunales. Y precisamente para ello los tenemos:

Establecen claridad y seguridad. Los tribunales no dicen «sí» o «no» en sus sentencias. Argumentan y fijan los límites hasta donde puede ir el legislador en casos extremos, sobre todo cuando chocan las necesidades vitales de los ciudadanos con la legislación vigente.

Si la patria es incapaz de facilitar un techo para vivir a sus hijas y a sus hijos, deja de ser patria.