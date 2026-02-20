Cultura
Artistes anònims
Catalina María Garau Horrach
Benvolgut Sr Batle,
Fa uns mesos va anunciar a un diari local que enguany, les dones tendrien un especial protagonisme als museus. Fantàstica la iniciativa, malgrat pens que per ser justos seria millor apostar per tants artistas anònims -homos i dones- que per diferents motius no han mostrat mai la seva obra.
Així doncs propos cada any destinar, amb motiu de la Nit de l’Art, una sala o paret dels museus públics a artistes novells, prèvia selecció d’obres per un jurat.
Si aquell dia parlava de debò, ho ferà. El que li deman és una petició justa, modesta, fàcil i gratuïta i crec que seria ben acollida per la ciutadania.
Tal com vaig llegir en una ocasió, «si la població és la saba d’una ciutat, la cultura és la seva ànima».
Aquesta petició la faig extensible al president del Consell.
