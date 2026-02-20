Agua bendita en la Catedral de Mallorca

Señor Director, transcurridos varios años de la pandemia, nuestro primer templo, la Catedral de Mallorca, todavía no se ha adaptado a la «normalidad», como sí lo han hecho todas las iglesias y conventos de nuestra isla. No se entiende que nuestra Catedral no tenga un pequeño recipiente con agua bendita como en el resto de templos católicos de Mallorca, para poder santiguarse al entrar y al salir de la Iglesia. Es una costumbre que tenía años atrás, al poder ofrecer a mi madre el agua con la punta de los dedos al entrar en la Catedral. Desgraciadamente ahora ya no puedo hacerlo al haber fallecido mi madre, pero es un signo que al hacerlo no solo me lleva a recordarla, sino que también me permite dar gracias a Dios por poder entrar en Palma, en Mallorca o en cualquier punto del mundo en un lugar en el que sé que hay un sagrario y, con ello, la presencia de Dios entre nosotros.

Espero que algún responsable del Cabildo o del Obispado pueda leer estas líneas que he escrito desde lo más hondo de mi alma y sin ningún ánimo de crítica o censura. Es un poco triste ir a buscar ese signo del agua bendita y hallarlo vacío. Sería muy oportuno que se revisara este protocolo para esta Cuaresma que ahora iniciamos, y que al llegar la Semana Santa ya pudiera estar solventada esta situación. Deo gratias.