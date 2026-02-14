Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Palma

La presente es para comentar el artículo de opinión publicado por ustedes el 9/02 escrito por la Sra. Angels Fermoselle. Mostrar mi sorpresa por que esta señora se vanaglorie de haber conseguido que 20.000 vehículos no entren a Palma por Jacinto Verdaguer. Supongo que se da perfecta cuenta de que esos 20.000 vehículos, y muchos más, siguen entrando en Palma soportándolo los mismos vecinos que siempre. Lo lógico viviendo en comunidad sería compartir lo bueno y lo malo, no querer sólo lo bueno.

Mucha solidaridad destila este artículo.

