Un senador para Formentera

Se modificará la Constitución para conceder un senador a Formentera y usted, al igual que yo, ya ha hecho el cálculo: si cada habitante de España estuviera representado por un senador en la misma proporción que los de Formentera, el número de senadores sería de 4.200 aproximadamente, por lo que el coste de sus retribuciones se multiplicaría por 16, superando los 300 millones de euros.

Como ahorrar es bueno, propongo que el cambio para que Formentera no esté discriminada consista en atribuir al Congreso todas las funciones del Senado y suprimir esta cámara. En el caso de que tal reforma provoque un incremento insoportable en la carga de trabajo de los diputados, se podría aumentar su número hasta los 400, consiguiendo de esta forma reducir a cerca de una quinta parte el coste de los parlamentarios antes citado, a lo que debemos añadir en positivo que el Congreso, al elegirse con un sistema proporcional (que también hay que mejorar), representa mucho mejor la voluntad popular que el Senado, donde cada escaño en 2023 le «costó» al PP 163.447 votos, mientras que el PSOE tuvo que «pagar» 246.859 votos, es decir, más del 50% más.

¿Pagaría usted tal sobreprecio por el mismo producto en cualquier tienda? ¿Se atreverán ustedes, miembros de las Cortes Generales, a preguntar a los contribuyentes, y también electores, sobre la eliminación del Senado?

Si no lo hacen, muchos pensaremos que les mueve un miedo interesado.