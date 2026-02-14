Política
Què es pot esperar?
Mateu Sastre Mayrata
Arrel d’aquesta preocupació manifestada dels líders des partits d’esquerra, davant sa possibilitat de perdre hegemonia dins l’Administració Estatal, voldria mostrar la meva visió dels fets.
Des de l’etapa de la Transició on tret d’uns primers anys, que fórem governats per un audaç partit que va saber callar es dictats reaccionaris, se va obrir pas un període on els partits d’esquerra tinguérem molt a dir. Però resultà que una vegada «col·locats», pocs d’aquests polítics es dedicaren a fer pedagogia, per avançar i aprofundir el concepte de democràcia. Creient que bastava comprar vots a través d’obres públiques i Serveis (que no és poc).
Confiar en els valors d’una comunitat és una cosa, però confiar en els de les persones per se, és una fantasia infantil, que sovint es paga car, tant pels votants, com pels mateixos partits que els tenen en nòmina (es poder corromp). En es segle XXI seguir parlant de democràcia representativa, ja sembla un curiós sainet on els actors son els votants, i el públic, que té motiu per esclatar-se de riure, són alguns dels governants, que en molts de cassos es podem permetre el no complir les promeses fetes, ni tan sols excusar-se’n, i aquí no passa res, i poden seguir rient... després des de la tribuna, exhibint un teatre de molt mala qualitat, ja creuen haver acontentada la parròquia.
La pregunta que es fa la població és: - «Els senyors polítics, exactament a qui representen?, als votants? als lobbys de pressió? (sovint purs interessos d’empreses), o a les aspiracions econòmiques personals?»
Aprofundir en la democràcia no crec que passi per seguir creient en les brillants idees d’uns il·luminats. Crec que passa per decretar d’una vegada per totes, que la població votant és adulta i prou intel·ligent, que una vegada assabentada de drets i obligacions, des les alternatives polítiques, econòmiques, socials, ambientals i demés assessorament de fiar: Poder prendre decisions directament.
Si per treure els nostres doblers des banc nos demanen uns mínims d’informàtica. Per què no podem fer-ne ús per prendre decisions que tan nos afecten? S’espera una fornada de polítics que promocionin una democràcia de participació ciutadana vinculant, transparent i que enterrin es model de representació actual, que mica en mica els va des legitimant.
Possiblement el populisme polític no hagués medrat tant. Què es pot esperar?
