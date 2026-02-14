Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carta Oberta a Sebastià Frau i Gaià

El abogado y escritor Sebastià Frau i Gaià, en declaraciones a los medios.

El abogado y escritor Sebastià Frau i Gaià, en declaraciones a los medios. / EUROPA PRESS

Jaume Bosch Camps

Palma

Que li ha fet el Mallorca per menysprear un club centenari que representa a molts mallorquins?

Fa critiques esportives, tàctiques, tècniques, institucionals, etc.… Amb quin coneixement de causa? El futbol no són matemàtiques, els doblers ajuden i molt, però no garanteixen al 100 % guanyar i jugar bé.

El seu article traspua un odi atàvic, segell d’identitat d’aquesta illa, malauradament. Li recordo que l’Alfonso XIII, nom primigeni del Mallorca, va ser fundat per un republicà i català.

Parla dels poders fàctics, de la gent de fora, d’independència ?…. Fent una ullada a l’història del Mallorca es pot veure que ens ha anat molt millor amb gent de fora que d’aquí. Els mallorquins som majoritàriament caïnites i així ens va…

Aquesta propietat no és la ideal però han invertit doblers per mantenir i millorar el patrimoni de l’entitat.

Qualque mallorquí hagués fet el mateix ?

Si a més haguessin posat doblers al camp els haurien de fer un monument.

Que vol vostè, que dilapidem patrimoni per fitxar jugadors com fan altres clubs que a sobre no són SA..., perquè si ho fossin estarien a punt d’un concurs de creditors, com ja li va succeir al Mallorca.

Tenim el que ens mereixem i podria ser pitjor, a tots ens agradaria un altre escenari, un altre societat, un altre mon, però avui per avui, per desgràcia, això és una utopia.

