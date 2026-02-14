Carta de agradecimiento
Antoni Frau Gomila
El pasado mes de junio mi vida se estremeció. El mes de marzo acudí al servicio de urgencias de Son Espases, tras meses de malestar, y tras pasar por diferentes servicios me diagnosticaron un cáncer de médula (SMD). Al principio pensé que me quedaba poco tiempo de vida, pero tras las visitas a Hematología entendí que la enfermedad tenía cura y que la solución posible, estaba en un trasplante, realizado el día 14 de enero.
Hoy ya en casa, con seguimiento semanal y presencial en HUSE, solo queda recalcar que la Sanidad Pública es nuestro tesoro, que salva vidas y que no siempre defendemos y valoramos como deberíamos, pese a todo lo que hace por nosotros.
Aprovecho la ocasión para agradecer de todo corazón al personal del Hospital por toda la magnífica atención recibida por todos, en especial al jefe de servicio de urgencias Dr. Bernardino Comas por su profesionalidad y humanidad, algo difícil de encontrar hoy en día; al servicio de Digestivo, y especialmente a la Dra. María José Bosque y a la Dra. Dolors Ramis; al servicio de Hematología, y en especial a la Dra. Sara Montolio, Dra. Raquel Ferrero, Dra. Lucia García, Dra. Leyre Bento, Dra. Carmen Ballester y el Dr. Aser Alonso; a las enfermeras Alba, Mari, María José y al personal de limpieza, especialmente a Rosario y a Samira. Y una mención muy especial a la Fundació Josep Carreres por su magnífica gestión con el Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO).
Siempre agradecido.
