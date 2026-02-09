Esta mañana me he levantado recordando hechos de mi vida que ahora me hacen reír, por la seriedad en que tuve que afrontar las creencias e ideas que imponían, como ser buen niño, no decir mentiras, respetar la urbanidad con la sociedad. No podías contestar a tus progenitores que lo sabían todo, tener creencias impuestas como dogmas, el sexo era malo ya que podías quedar ciego e ir al infierno para toda la eternidad, besar la mano de un cura cuando te lo presentaban. Mientras los que mandaban hacían lo que querían y conseguían sin pagar impuestos o hurtando sin ninguna penalización.

Ahora hemos de respetar las opiniones de políticos sin argumentos, las falsedades diarias que nos dicen, asistimos a un poder de los jueces, cuando su misión es administrar justicia y no hacer política. Oír como Madrid es el ombligo del mundo y la periferia no existe, los demás somos incautos e ignorantes de lo que pasa.

Lo que llama la atención no es lo que se dice ahora, ya que es una constante en este país desde 1492, donde se creó una sola nación, un solo país, una sola lengua, una sola religión la católica y todo lo demás no formaba parte de la península ibérica.

Noticias relacionadas

Así nos ha ido y nos va. Siempre lo mismo de lo mismo.