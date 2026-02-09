Nomenclator de borrascas

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

M. Dolores Vázquez Rovira

Ay borrasca Filomena/ qué mal recuerdo dejaste/ con el nombre de mi abuela/ como símbolo al desastre.

Harry, Ingrid, Joseph, Kristin/ no son algo diferente / ya que siempre habrá personas /con alguien querido «in mente».

No sé cómo nominar /a las borrascas que llegan /será Meteorología /quien hacerlo pueda o deba.

Es un algo personal / que no «casa» con que nieve /y que hace ya unos años /fue un mal castigo que duele.

Para que a nadie le ocurra/ búsquense en el diccionario / nombres de nubes o lluvias / que sean de amable glosario.

Y mientras el viento ruge / queda en «ca teva» a resguardo / porque el clima manda mucho / y te puede caer un árbol

Con Filomena empecé/ y perdón pido a la abuela / y si llego a ser borrasca / será Lola la primera.

