Commemoracions

El Dia Escolar per la No-violència i la Pau

Así ha sido el Día Escolar de la No Violencia y la Paz

Así ha sido el Día Escolar de la No Violencia y la Paz / CIM

Sebastià Barceló Castillo

Palma

El Dia Escolar per la No-violència i la Pau va esser ideat i promogut per l’inspector escolar, poeta i pacifista mallorquí Llorenç Vidal Vidal en 1964. La va concebre com una jornada educativa no governamental que ha de servir de punt de partida i de recolzament per a una educació no-violenta i pacificadora de caràcter permanent. La data és el 30 de gener, aniversari de la mort de Mahatma Gandhi.

A Mallorca es celebra des dels anys 80. Va ser promoguda per les organitzacions no-governamentals Justícia i Pau i Drets Humans. També va ser promocionada i recolzada pel Projecte Vivim Plegats.

Vaig tenir oportunitat d’organitzar-la als centres on vaig treballar com a mestre i activista, com a participant del moviment d’Educació per la Pau. I com a membre de l’equip dinamitzador de Vivim Plegats.

Sempre va ser una jornada en la qual part de l’horari escolar es dedicava a la realització d’activitats relacionades amb la Pau positiva, la que promou la convivència, la justícia, la compassió, la solidaritat, rebutjant la injustícia, la indiferència i la violència. Les activitats col·lectives culminaven en una manifestació dels escolars pels carrers amb banderes i símbols de la pau que finalitzava amb cançons i la lectura d’un manifest pels alumnes.

Per això he sentit indignació quan he llegit que els polítics que presideixen el Govern, el Consell i l‘Ajuntament han protagonitzat la celebració, concentrant milers d’alumnes al camp de futbol i a la Misericòrdia.

Si Gandhi i Llorenç Vidal ho veiessin, segurament dirien:

Això, no. Respectau els infants.

