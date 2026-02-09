Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carta oberta a Pere Estelrich i Massutí

José María Moreno, director de la Orquesta Filarmónica de Málaga.

José María Moreno, director de la Orquesta Filarmónica de Málaga. / LAURA BUENO

Joana Quiles Navio

Palma

Sr. Pere Estelrich, la seva crítica del concert de la Filharmònica de Màlaga (29.01.26) a l’ Auditori de Palma, manca d’objectivitat i anàlisi crítica. En lloc d’avaluar la direcció, es centra a desqualificar els moviments del director, anomenant-los «teatrals» i «escarafalls». No esmenta la dificultat del concert núm.3 de Rachmaninov ni la mestria de José Maria Moreno. Segons la meva opinió, el director va fer vibrar el públic amb seguretat i gran tècnica. El concert va ser un dels millors de la temporada. La seva crítica es centra en detalls superficials i no reflecteix la qualitat de la interpretació. José Maria Moreno va dirigir el concert amb seguretat i passió, fent que el públic s’enlevés. És una llàstima que no hagi pogut apreciar la seva feina. Com a crític de música, hauria d’haver fet una anàlisi més profunda i objectiva. La música és un art que mereix respecte i atenció.

