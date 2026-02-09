Carta oberta a Pere Estelrich i Massutí
Joana Quiles Navio
Sr. Pere Estelrich, la seva crítica del concert de la Filharmònica de Màlaga (29.01.26) a l’ Auditori de Palma, manca d’objectivitat i anàlisi crítica. En lloc d’avaluar la direcció, es centra a desqualificar els moviments del director, anomenant-los «teatrals» i «escarafalls». No esmenta la dificultat del concert núm.3 de Rachmaninov ni la mestria de José Maria Moreno. Segons la meva opinió, el director va fer vibrar el públic amb seguretat i gran tècnica. El concert va ser un dels millors de la temporada. La seva crítica es centra en detalls superficials i no reflecteix la qualitat de la interpretació. José Maria Moreno va dirigir el concert amb seguretat i passió, fent que el públic s’enlevés. És una llàstima que no hagi pogut apreciar la seva feina. Com a crític de música, hauria d’haver fet una anàlisi més profunda i objectiva. La música és un art que mereix respecte i atenció.
- Antoni Noguera: «Fui alcalde de la primera ciudad del mundo que prohibió el alquiler turístico»
- Muere un ciclista de 50 años tras ser atropellado por un coche en la carretera vieja de Inca
- Crisis en el Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares: acusaciones de trato vejatorio, absentismo y desfases contables
- Terraferida alerta de que Mallorca ya tiene la misma presión humana en invierno que en agosto de la década de 1990
- Rediseñan el espacio aéreo del aeropuerto de Palma y reducen el ruido de aviones sobre los núcleos de población cercanos
- El mapa de los mejores restaurantes de Mallorca para comer un buen ‘pa amb oli’
- Condenado por acosar a un guardia civil con insultos como ‘puta foraster’
- Uco Bakery abre su cuarta panadería en Mallorca: 300 metros cuadrados de obrador en Avenida Argentina en Palma