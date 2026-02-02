Turismo
Silencio rico
Santiago García Muñoz
Palma
Solamente apreciar y felicitar al responsable de la sección Llama la atención, cuando el jueves 29 dice: «El gusto que da pasear estos días en silencio y sin aglomeraciones por el centro de Palma, secuestrado por el turismo cuando llega el buen tiempo».
No se preocupe la hostelería ruidosa: enseguida empezaréis a ganar pasta por el bien de Mallorca y de la humanidad.
- Los dueños alemanes del Caló des Moro y Cala s’Almunia solicitan vallar el acceso
- El motivo por el que cientos de restaurantes en Mallorca cierran sus puertas de manera definitiva
- El TSJB rechaza que los interinos puedan impugnar las oposiciones
- La especulación llega a los pueblos del interior de Mallorca: se alquilan habitaciones por más de 1.000 euros mensuales en la Part Forana
- Los vecinos de Santa Pagesa de Palma marchan en silencio por la paz
- Palma da un primer paso para soterrar la Vía de Cintura al aprobar un estudio de viabilidad
- Los árboles caídos por el temporal obligan a cortar una decena de carreteras de Mallorca
- El Govern no convence a las navieras para que sigan bajando los cruceristas en Palma