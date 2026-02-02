Silencio rico

Solamente apreciar y felicitar al responsable de la sección Llama la atención, cuando el jueves 29 dice: «El gusto que da pasear estos días en silencio y sin aglomeraciones por el centro de Palma, secuestrado por el turismo cuando llega el buen tiempo».

No se preocupe la hostelería ruidosa: enseguida empezaréis a ganar pasta por el bien de Mallorca y de la humanidad.