Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vallar Caló des MoroCruceros en PalmaEspeculación Part ForanaArbolado PalmaAdolescencia Libre de Móviles BinissalemAntoni Garau director de pesca
instagramlinkedin

Turismo

Silencio rico

Plaza de España de Palma

Plaza de España de Palma / Guillem Bosch

Santiago García Muñoz

Palma

Solamente apreciar y felicitar al responsable de la sección Llama la atención, cuando el jueves 29 dice: «El gusto que da pasear estos días en silencio y sin aglomeraciones por el centro de Palma, secuestrado por el turismo cuando llega el buen tiempo».

No se preocupe la hostelería ruidosa: enseguida empezaréis a ganar pasta por el bien de Mallorca y de la humanidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents