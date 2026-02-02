Tren
La paradoxa del Museu del Ferrocarril
Catalina Servera Ballester
A vegades, la realitat supera la sàtira, i el cas del nou Museu del Ferrocarril de Son Carrió n’és una prova clara. Resulta que, després d’anys sense tren, qualcú ha decidit que el que realment ens feia falta al Llevant, no era recuperar la línia ferroviària fins a Artà, sinó un Museu per recordar el que no tenim.
Mentre nosaltres continuam sense servei ferroviari, se’ns ofereix un museu que celebra els beneficis del tren amb plafons i fotografies. Supòs que hauríem d’estar agraïts; no tenim tren, però tenim explicacions sobre que meravellós seria tenir-ne.
La comarca de Llevant no necessita que li expliquin la història del ferrocarril, necessita que li tornin el tren. Necessitam mobilitat, no nostàlgia.