Cronologia d’una extinció. Tractors i berenars

Tractorada en Mallorca

Tractorada en Mallorca / B. Ramon

Bernat Morey Colomar

Mentre la pagesia europea va alçada amb Mercosur l’associació de pagesos? Més potent? De Mallorca fa tractorada? Repartint a berenar? Altres pot ser més coherents, feien renou per Mercapalma o per AGAMA amb els tractors.

Berenant per Ariany ni sabrem ni si en queden de pagesos, aturant Mercapalma o el Moll si.

Feta la feta, endevinin on era el Conseller Simonet i on la policia. Simonet a berenar, per descomptat. I serà heroi tal guerra de Cuba on l’almirall Servera covard en vergonyosa fugida fou condecorat mentre el capaç, valent i resistent Montojo de Filipines era empresonat, avergonyit, jutjat, condemnat, perdonat i oblidat. Així va el porc decadent. Cronologia d’una extinció. Rèquiem pel camp mallorquí. Más se perdió en Cuba.

