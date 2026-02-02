Agricultura
Cronologia d’una extinció. Tractors i berenars
Bernat Morey Colomar
Mentre la pagesia europea va alçada amb Mercosur l’associació de pagesos? Més potent? De Mallorca fa tractorada? Repartint a berenar? Altres pot ser més coherents, feien renou per Mercapalma o per AGAMA amb els tractors.
Berenant per Ariany ni sabrem ni si en queden de pagesos, aturant Mercapalma o el Moll si.
Feta la feta, endevinin on era el Conseller Simonet i on la policia. Simonet a berenar, per descomptat. I serà heroi tal guerra de Cuba on l’almirall Servera covard en vergonyosa fugida fou condecorat mentre el capaç, valent i resistent Montojo de Filipines era empresonat, avergonyit, jutjat, condemnat, perdonat i oblidat. Així va el porc decadent. Cronologia d’una extinció. Rèquiem pel camp mallorquí. Más se perdió en Cuba.
