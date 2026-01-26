Història
El tragus del Myotragus
Bernat Morey Colomar
Contaven que el Myotragus, era tan estrany per que en havia evolucionat sense depredadors. Prest ens adonàrem que tenia enemics, però no terrestres, sinó aeris. Àguiles i òlibes. Ho publicarem fa 15 anys en divulgatiu pensant que ja s’havia intuït i pot ser fórem els primers.
Altres de nostres investigacions, i aquestes ja en revistes científiques, puntualitzen que és ben probable que els avantpassat d’aquests animalons arribessin a nostres illes 2 milions d’anys abans del que s’especula encara rere cants de sirenes salines. Res no te massa importància. És simple anècdota en nostres aportacions però en un mon científic provincià on el dimoni, avorrit, mata mosques amb la coa, se peguen ganivetades per detalls com aquests.
Alguns que se fan dir científics o be ens prenen aquestes idees sense citar (roben) o just les ignoren i erren. Són mal educats, no són científics i a més dejecten sense arguments investigacions que els retiren en doble. Aquest és el nivell d’alguns que cobren i han cobrat tota la vida per investigar i no han arribat mai en lloc en tenir sa pell de ca i una canya que no és bona. I en llegir- nos, ens tornaran atacar a nivell personal i sense arguments, com sempre, cercant un poc del cap que els falta. Són així de porcs i per molts d’anys. La seva misèria també fa avançar la Ciència que fem la resta.
- El Ayuntamiento de Palma en el punto de mira: varios aspirantes a bombero denuncian irregularidades en las oposiciones
- La actriz Carme González convierte una antigua carpintería de Manacor en Nuanuu, un espacio de teatro y crecimiento personal
- Tito Cungi, el enigmático fundador de Tito’s
- Cortes de tráfico en Palma este domingo por la celebración del 'Correfoc'
- Prohibido el alquiler legal en Palma
- Un municipio de Mallorca, nominado por National Geographic como Mejor Destino de Playa de España en 2025
- Algaida compra por 200.000 euros la casa inacabada del historiador Antoni Puente
- FOTOS | Tito Cungi, el enigmático fundador de Tito’s