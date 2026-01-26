Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
25 años derrumbe TívoliAtlético de Madrid - RCD MallorcaVacile Marcos LlorenteFundador Tito´sMejor Destino de Playa de España en 2025Correfoc de Sant Sebastià
instagramlinkedin

Urbanismo

Parábola del okupa

La oferta de viviendas con okupas ilegales afecta también a las de alta gama.

La oferta de viviendas con okupas ilegales afecta también a las de alta gama. / Guillem Bosch

M. Dolores Vázquez Rovia

Palma

Érase un «okupa» tonto - sin chalet ni piso nuevo - y pensó que ser okupa - era posible y sin riesgo.

Le dijeron que la «norma» - era un «habitat» vacío - y caminó por un bosque - ya de noche y con sigilo.

Trepó la muralla de piedra - similar a lo soñado - y se adentró en un Castillo - que no estaba vigilado.

Resultó que tenía dueño - pero no estaba presente - y se hizo vigilante - quedándose para siempre.

Ciutat quedó sin su emblema - El Castillo de Bellver - y ni el alcalde ni nadie - pudieron entrar en él.

Noticias relacionadas y más

Abogados muy letrados - se enfrentaron al okupa- y tuvieron que ceder - porque la ley hacía pupa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents