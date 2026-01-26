Parábola del okupa

Érase un «okupa» tonto - sin chalet ni piso nuevo - y pensó que ser okupa - era posible y sin riesgo.

Le dijeron que la «norma» - era un «habitat» vacío - y caminó por un bosque - ya de noche y con sigilo.

Trepó la muralla de piedra - similar a lo soñado - y se adentró en un Castillo - que no estaba vigilado.

Resultó que tenía dueño - pero no estaba presente - y se hizo vigilante - quedándose para siempre.

Ciutat quedó sin su emblema - El Castillo de Bellver - y ni el alcalde ni nadie - pudieron entrar en él.

Abogados muy letrados - se enfrentaron al okupa- y tuvieron que ceder - porque la ley hacía pupa.