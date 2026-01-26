Sociedad
Sobre ‘Hem perdut l’oremus’
Pedro Torrens Siquier
Cuando leo y releo un artículo del señor Felip Munar, Hem perdut l’oremus y gozo reflexionando mientras me adhiero, me alegro y me uno a cuanto manifiesta el autor, creo que no debo callar. Debo expresar agradecido de que una menta tan sabia e ilustre indique, avise, informe exprese y sobre todo busque lo que hemos perdido, recordando a la sociedad mallorquina que debería ser consciente de su futuro.
Pienso que al señor Munar le gustaría poder decir muchas más cosas: tierras abandonadas sin cultivar, o calles de nuestros pueblos que entre coches (que en muchas ocasiones no son necesarios), suciedad, basura, perros ensuciando con sus excremento, ya no sabemos qué aire respiramos.
¿Por qué tantos mallorquines y no mallorquines oyen, ven, miran, huelen y callan?
