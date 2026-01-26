RCD Mallorca
Carta oberta a Bernat Jofre i Bonet
Jaume Bosch Camps
No cal que ens digui que no es del Mallorca, ja es veu amb el seu escrit. Aquí el 99% de l’entorn mediàtic (premsa, ràdio, tv, etc..) no son del Mallorca. De fet, molts son antimallorquinistes, aquest es un dels problemes que tenim.
Deixant això de banda, part del que diu es veritat, però «només una part».
Aquesta propietat té mancances, tots els que som del Mallorca les veiem, però també es evident que si no fos per aquesta gent, per ventura no estaríem on som, que es el que voldría molta gent en aquesta illa, no sé si vosté també…
No cal que ens doni lliçons i manco una persona que de primeres ja es declara no mallorquinista, potser barcelonista o de s’equip que com deia Cervantes al Quixot: «de cuyo nombre no quiero acordarme».
Desgraciadament no hi ha cap mallorquí disposat a invertir en el Mallorca i no es per manca de doblers….
Així doncs, ha de venir gent de fora als quals no se’ls pot exigir ni sentiment ni identificació. Simplement agrair-los que posin doblers, no al camp, desgraciadament, però si per mantenir i millorar les instal·lacions que formen part del patrimoni de l’entitat.
Déu faci que qualque dia surti un mallorquí disposat a invertir al Club, però estic quasi segur que si això succeís, el tractarien de «loco» o coses pitjors, com ja va passar fa un temps.
