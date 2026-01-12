Hacia un nuevo horizonte

En estos momentos en que el árbol no deja ver el bosque, se hace difícil vislumbrar la posibilidad de un futuro en que la convivencia tenga como valor las personas, y no solo los intereses para conseguir el poder e imponer por la fuerza la falta de transparencia. Basada en confabulaciones, mentiras, falacias, encubrir y tergiversar la realidad, saltándose las leyes, basadas en una Constitución que fue votada por la mayoría de los ciudadanos y por casi todos los partidos políticos (recordemos que la derecha no la votó y que ha gobernado este país durante centurias).

Todos tenemos nuestra verdad pero no la única verdad, cada uno debe aportar la suya para la necesaria convivencia.

Existe una parte de la sociedad que pretende mantenerse en el poder a costa de desvirtuar una posibilidad de cambio para mejorar el anquilosamiento de siglos, no permitiendo igualarnos a países de Europa que lo han conseguido. El nuevo horizonte existe, hagámoslo posible para el progreso de la humanidad.