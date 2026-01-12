Igualdad
Más allá de los astronautas
Noelia Verde Domínguez
Cuando se habla de que el hombre ha pisado la Luna o se busca información sobre ello, Neil Armstrong, John Glenn o Buzz Aldrin son los nombres que más resuenan. No escucharás hablar de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan o Mary Jackson, las grandes matemáticas e ingenieras afroestadounidenses que hicieron posibles las trayectorias de las misiones Apolo. Las mujeres son las grandes olvidadas en la historia de las misiones de la NASA. Cuando en la NASA los cálculos se hacían a mano (sí, a mano), un grupo de mujeres trabajaba en la sombra haciendo cálculos matemáticos para cada lanzamiento, cada trayectoria. Eran las llamadas «calculadoras humanas». Sin ellas, el hombre no habría podido pisar la Luna en 1969. Fue gracias a los cálculos de una mujer matemática que el hombre, por primera vez, pudo darle la vuelta a la Tierra, pisar la Luna y volver sano y salvo. Y aún así, el nombre más ausente en este hito es el de Katherine Johnson. Recordarlas es reconocer que la ciencia y la historia han estado demasiado tiempo dominadas por una sola mirada.
- Vecinos de Mancor de la Vall: 'Cada vez vemos a más personas, pero no las conocemos
- Jaime Anglada, en su primera entrevista tras el accidente: 'La música me está ayudando en la recuperación, el rock es la mejor de las medicinas
- El Govern frena por falta de agua la urbanización de un solar en Pla de na Tesa con capacidad para 85 viviendas
- Testimonio en primera persona: “Busco al hombre que me salvó la vida hace 35 años en Mallorca”
- El nuevo Paseo Marítimo renueva su oferta de restaurantes: De la brasería Mar Salada al japonés Roka o el nuevo bar Marítimo
- Un camarero de una cervecería de s’Arenal despedido revela un sistema de pagos en B
- La anomalía poblacional de Mallorca: los cinco pueblos que pierden vecinos
- Potaje de garbanzos con rape y gambón: el plato de cuchara que pide enero