Ara toca Groenlàndia?

Lògic. Groenlàndia és una colònia rica en recursos i amb una bona extensió d’oceà Àrtic. Si no la controlen els americans ho faran els russo- xinesos. Només hi ha dues opcions per que noltros sinó hi plantem allà bases nuclears és com si no existíssim. Aquesta és la porca realitat.

Amb tot nostra pregunta és altra. Si Venezuela, Gaza o Ucraïna tenen dret a existir enfront qualsevol imperialisme estranger, per què Groenlàndia no? Que votin ells si volen ser danesos- europeus o nord- americans. I encara anem més enllà. Per que Groenlàndia sí i el Sahara, Catalunya o el País Basc no? Que ens ho expliquin Sánchez, Feijóo, Abascal o qualsevol altra imperalista castellano. Saps que va de bé predicar per altres i ignorar el teu. Empatia selectiva.