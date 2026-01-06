Carta a los Reyes Magos

Queridos Reyes Magos:

Somos más de un centenar de personas las que vivimos el último tramo de nuestras vidas en la residencia geriátrica Fontsana, en la avenida Joan Miró, 4, de Palma.

Al ser personas mayores, con mayor o menor grado de dependencia, requerimos de la asistencia de terceras personas, teniendo en cuenta nuestras diferentes o numerosas patologías, tanto físicas como mentales. Muchas veces nos sentimos indefensas o impotentes e incluso nos vemos obligadas a resignarnos ante los hechos del día al día en la residencia.

A simple vista os puede parecer una residencia elegante y señorial por: su ubicación privilegiada, sus salones, la amplia terraza con piscina, las habitaciones con suelo de parqué y baño, el comedor, la climatización todo el año y en todas las zonas, los servicios que se ofrecen, etc. Pero no es oro todo lo que reluce.

Lamentablemente, todas las residencias, ya sean públicas o privadas, como es nuestro caso, tienen sus defectos; unas más que otras. La nuestra no es de las peores, pero en la relación calidad - precio salimos claramente perdiendo.

Por lo que hemos decidido escribiros esta carta con la lista de nuestras demandas a vosotros, Melchor, Gaspar y Baltasar, que siendo Reyes Magos quizá nos las podáis conceder o en todo caso interceder por nosotros:

1. Queremos una alimentación de calidad, saludable y nutritiva, variada, sabrosa, bien hecha, con buena presencia, temperatura correcta. En definitiva, un menú que disfrutemos de comerlo. Ya que a nuestras edades la comida es uno de los pocos placeres que nos queda y, por otra parte, una buena alimentación sigue siendo fundamental para nuestra salud.

2. Queremos un jefe de cocina que se quede muchos años, que disponga de un presupuesto adecuado para comprar todo lo necesario para alimentarnos bien y rico.

3. Queremos más auxiliares para que nos atiendan en nuestras necesidades básicas: levantarnos, higiene, vestirnos, cambios de pañales o ir al lavabo, servir los alimentos y ayudarnos a los que no podemos o nos cuesta comer solos. El número de auxiliares es insuficiente, e incluso siempre faltan, por baja, vacaciones, o porque se van. Las pobres auxiliares tienen mucha carga de trabajo y no dan abasto.

4. También queremos más personal en cocina, o para limpiar las instalaciones, o lavar la ropa, o reparar los desperfectos y conservación de la residencia.

5. Queremos más garantías de bienestar, somos mayores y bastante tenemos con nuestros propios achaques como para tener más, como las infestaciones de sarna, con lo que nos pica la piel; las infecciones de orina, por no cambiarnos el pañal con más frecuencia; o las infecciones respiratorias o diarreas por no aislar debidamente a los residentes que las padecen. Lo mismo hacen con los que tienen sarna.

6. Esta demanda no es para los responsables de la residencia, sino para la Seguridad Social, sólo nos pautan tres pañales de día y uno de noche. Son insuficientes, no bastan, ¿qué pasa sí orinamos mucho o son varias las deposiciones? ¿Y se supone que por la noche ni se orina ni se defeca, qué tenemos que tener el mismo pañal desde que nos acuestan pronto hasta que nos levantan cuando se puede?

7. Queremos más variedad de talleres y actividades terapéuticas y de entretenimiento todos los días, para que no sólo sea comer, ver la tarde y dormir. Muchos días se hacen eternos o parecen siempre el mismo.

8. Queremos que los ascensores funcionen bien y no se estén estropeando cada dos por tres. Qué menuda se monta cuando se rompe el grande. Así como también la puerta principal.

9. Y por último, queremos una mejor gestión de la residencia. Somos personas y no productos para hacer negocio ni objetos inservibles en un trastero ni desechos de la sociedad. Queremos estar bien alimentados, bien cuidados, bien atendidos, bien aseados y poder disfrutar de la vida hasta que la parca nos venga a buscar.

Queridos Reyes Magos quizá pueda parecer que tenemos unas pretensiones muy elevadas, pero hemos trabajado mucho y también hemos sufrido lo nuestro, queremos acabar la vida con la mayor dignidad y calidad de vida posible dentro de nuestras limitaciones físicas o mentales.

Muchas gracias por atender esta carta y esperamos que no paséis de largo ni miréis para otro lado. ¡Aquí os esperamos deseando que podáis cumplir nuestras peticiones en el 2026!