Política
Prepotencia de los políticos
Maruja Aguiló Tarongi
Aun suponiendo que las instituciones puedan actuar con eficacia, no estaría de más que lo hicieran teniendo en cuenta la sensibilidad ciudadana.
Ante la escandalosa desaparición de los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga, una actuación más transparente habría evitado desde el primer momento manifestaciones, críticas públicas e incluso procesos judiciales.
Convocar a la ciudadanía interesada para ofrecer explicaciones claras y concisas sobre el estado de los árboles, y abrir -si era necesario- un espacio de diálogo civilizado, habría sido una alternativa mucho más saludable que la toma de decisiones unilaterales, percibidas como impuestas por decreto.
Para 2026, pido más comunicación y más respeto entre representantes públicos y ciudadanía. Son dos conceptos básicos que, hoy más que nunca, necesitamos recuperar.
- Llega una masa de aire frío ártico a Mallorca: la Aemet avisa de la primera nevada del año en la Serra de Tramuntana
- Investigado un conductor por circular en Marratxí con placas falsas de matrícula y sin carné
- Agentes de la propiedad inmobiliaria y Govern abren en enero la lucha contra el fraude en la vivienda de Baleares
- Forbes elige al mejor colegio de Mallorca de 2025
- La imparable fuga de talento balear hacia el Báltico: la Microbiología de la UIB también emigra a Suecia
- ¡Me da igual todo. He venido a robaros!': Un atracador asalta dos comercios de Pere Garau en una tarde y agrede a las empleadas
- Muere Miquel Contestí, histórico expresidente del Real Mallorca
- Las lluvias navideñas alivian la situación de los embalses de Gorg Blau y Cúber