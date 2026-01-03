Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prepotencia de los políticos

Maruja Aguiló Tarongi

Palma

Aun suponiendo que las instituciones puedan actuar con eficacia, no estaría de más que lo hicieran teniendo en cuenta la sensibilidad ciudadana.

Ante la escandalosa desaparición de los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga, una actuación más transparente habría evitado desde el primer momento manifestaciones, críticas públicas e incluso procesos judiciales.

Convocar a la ciudadanía interesada para ofrecer explicaciones claras y concisas sobre el estado de los árboles, y abrir -si era necesario- un espacio de diálogo civilizado, habría sido una alternativa mucho más saludable que la toma de decisiones unilaterales, percibidas como impuestas por decreto.

Para 2026, pido más comunicación y más respeto entre representantes públicos y ciudadanía. Son dos conceptos básicos que, hoy más que nunca, necesitamos recuperar.

