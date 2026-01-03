Lista de espera

Vaya por delante que todas las listas de espera son una vergüenza que deberíamos sentir todos, pero por definición Unidad de Dolor es especialmente gravoso. Vivir con dolor, mejor dicho, mal vivir con dolor, es algo que no deberíamos consentir si hay remedio, y lo hay en muchos casos, pero nos encontramos con las malditas listas de espera. A día de hoy son de seis meses para una infiltración, yo voy por el cuarto mes.

Estamos interiorizando las listas de espera y ya no nos escandalizamos. Cuando consigues hablar con alguien de dicha unidad (yo sólo he conseguido hablar un día en cuatro meses y llamo casi cada día), te dice que protestemos que la culpa la tienen los políticos que no apoyan con más dinero y medios, siendo esto cierto también tienen parte de culpa las personas que trabajan en dicha unidad y sus responsables. No hay transparencia, no te dicen cuantos somos los que esperamos, no sabes cuándo te toca, no puedes organizar tu mala vida, no sabes si hay enchufismo, todo es oscurísimo y eso no depende de los políticos, depende de hacer cuatro números y de tener ganas de hacerlo.

Por si alguien todavía no se cree que las listas de espera favorecen a la privada, por mi parte en estos cuatro meses he tenido que hacerme una infiltración por mil euros, cuando no puedes vivir de dolor sacas tus ahorros para la pensión. ¿Quién me devuelve este dinero? Yo he pagado mis cotizaciones y ahora tengo que pagarme la sanidad. ¡Vaya país!

Vergüenza, señores, vergüenza con mayúsculas.