El escritor Llop y Felipe VI, pero Carmen Calvo

Acabo de leer Historia reciente, un artículo del escritor José Carlos Llop que se publicó en Diario de Mallorca del 30 de noviembre. Valiente su autor, se atrevió a opinar sobre ambos, Juan Carlos I y Felipe VI, esquivando la norma no escrita que «ordena» excluir el nombre de uno si figura el del otro, no vaya a ser que alguien piense que existe alguna relación entre ellos. Y más desde el vídeo del emérito, rechazado por su hijo y hasta por un Pedro Sánchez que quizás sueña con reyes que devuelven los favores a quienes se los hacen.

En cambio, sí ha respetado Llop la norma tampoco escrita que establece que ahora toca hablar bien de «nuestro rey», pues termina diciendo que «Felipe VI es un buen rey y carece de las veleidades de su padre».

Quizás el escritor recuerda si también pensaba que Juan Carlos I era un «buen rey» cuando llevaba once años reinando, en 1986, por ejemplo, pero quiero creer que no habría llamado «buen rey» a Felipe VI si hubiera leído la decisiva entrevista que Carmen Calvo concedió a El País el 9 de mayo de 2022 y gracias a la cual supimos que la Casa Real, es decir, «nuestro rey», dijo que no a reformar la norma que le permite cometer delitos gracias a la impunidad que disfruta. La misma que le permitió tantas «veleidades» a su padre.

Si aquella negativa hubiera sido un error, tiempo más que de sobra ha tenido Felipe VI para corregirlo. Y tampoco vale que nos diga que en marzo de 2020 se le olvidó renunciar a la «herencia» de poder delinquir, pues la hoy presidenta del Consejo de Estado le concedió la mejor oportunidad poco tiempo después.

No puede ser un «buen rey» quien decide seguir disfrutando de un privilegio que le permite vivir al margen de la ley cada vez que le interese.