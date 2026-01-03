Buenas personas

Los datos de denuncias por delitos sexuales sobrecogen. Leo que el año pasado se interpusieron 53 denuncias al día. Más de dos denuncias cada hora.

Este año 2025, hasta septiembre, las denuncias han sido 16.600, es decir, 60 al día.

Hoy es noticia que se ha detenido un hombre en Álava que captaba imágenes de niñas en la calle y las manipulaba para crear pornografía infantil a través de IA.

Vivimos en tiempos de contrastes y de polarización. Avanzamos en derechos sociales y en igualdad, pero a la vez, vemos como la violencia machista crece de forma intolerable. Es más, no son pocos quienes ni siquiera reconocen este tipo de violencia machista.

Cada abuso, cada golpe, cada mujer muerta no hace si no recordarnos que nos enfrentamos a un enorme reto como sociedad. Que estamos fallando a la mitad de la población. Y que hoy más que nunca, es necesario un ejercicio de educación desde pequeños para que nunca más las noticias se llenen con estas cifras.

Cuando miro a mi hijo solo pienso que ojalá consiga educarle para ser un buen niño, un buen chico, un buen amigo, un buen novio, un buen marido, un buen padre, en definitiva, una buena persona.