Igualdad
Buenas personas
Carmen Renom López
Los datos de denuncias por delitos sexuales sobrecogen. Leo que el año pasado se interpusieron 53 denuncias al día. Más de dos denuncias cada hora.
Este año 2025, hasta septiembre, las denuncias han sido 16.600, es decir, 60 al día.
Hoy es noticia que se ha detenido un hombre en Álava que captaba imágenes de niñas en la calle y las manipulaba para crear pornografía infantil a través de IA.
Vivimos en tiempos de contrastes y de polarización. Avanzamos en derechos sociales y en igualdad, pero a la vez, vemos como la violencia machista crece de forma intolerable. Es más, no son pocos quienes ni siquiera reconocen este tipo de violencia machista.
Cada abuso, cada golpe, cada mujer muerta no hace si no recordarnos que nos enfrentamos a un enorme reto como sociedad. Que estamos fallando a la mitad de la población. Y que hoy más que nunca, es necesario un ejercicio de educación desde pequeños para que nunca más las noticias se llenen con estas cifras.
Cuando miro a mi hijo solo pienso que ojalá consiga educarle para ser un buen niño, un buen chico, un buen amigo, un buen novio, un buen marido, un buen padre, en definitiva, una buena persona.
- Llega una masa de aire frío ártico a Mallorca: la Aemet avisa de la primera nevada del año en la Serra de Tramuntana
- Investigado un conductor por circular en Marratxí con placas falsas de matrícula y sin carné
- Agentes de la propiedad inmobiliaria y Govern abren en enero la lucha contra el fraude en la vivienda de Baleares
- Forbes elige al mejor colegio de Mallorca de 2025
- La imparable fuga de talento balear hacia el Báltico: la Microbiología de la UIB también emigra a Suecia
- ¡Me da igual todo. He venido a robaros!': Un atracador asalta dos comercios de Pere Garau en una tarde y agrede a las empleadas
- Muere Miquel Contestí, histórico expresidente del Real Mallorca
- Las lluvias navideñas alivian la situación de los embalses de Gorg Blau y Cúber