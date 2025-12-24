Carta de los lectores
Utopía antes de Navidad
Emma Finozzi
Imagina que, en una ciudad pequeña, hay una asociación más pequeña que hace cosas en lugar de solo decirlas. Imagina que empieza a incomodar. No por gritar, sino por actuar. Imagina que, mientras otros reparten discursos, esta asociación reparte escucha, tiempo, soluciones, propuestas. Imagina que se ocupa de lo que otros olvidaron: la cohesión social, la vivienda, la no discriminación.
Imagina que la llaman ingenua y buenista, incluso molesta. Porque cuando alguien muestra que se puede actuar, deja en evidencia a quienes llevan años sin hacer nada. Denuncia el racismo institucional, y este empieza a desaparecer. No por milagro, sino por vergüenza.
Y ahora en pleno diciembre, cuando todo se llena de luces y discursos, se les pide que digan si se presentarán a elecciones. Como si hacer política sin pasar por las urnas fuera una amenaza.
Imagina que la utopía se cumple. Que los de siempre, los que llevan años hablando se ven obligados a actuar.
¿Te lo puedes imaginar? Que, en una ciudad pequeña, una asociación pequeña consiga algo enorme: que los reyes magos lleguen cargados con hechos, dignidad y justicia.
