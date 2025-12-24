Utopía antes de Navidad

Imagina que, en una ciudad pequeña, hay una asociación más pequeña que hace cosas en lugar de solo decirlas. Imagina que empieza a incomodar. No por gritar, sino por actuar. Imagina que, mientras otros reparten discursos, esta asociación reparte escucha, tiempo, soluciones, propuestas. Imagina que se ocupa de lo que otros olvidaron: la cohesión social, la vivienda, la no discriminación.

Imagina que la llaman ingenua y buenista, incluso molesta. Porque cuando alguien muestra que se puede actuar, deja en evidencia a quienes llevan años sin hacer nada. Denuncia el racismo institucional, y este empieza a desaparecer. No por milagro, sino por vergüenza.

Y ahora en pleno diciembre, cuando todo se llena de luces y discursos, se les pide que digan si se presentarán a elecciones. Como si hacer política sin pasar por las urnas fuera una amenaza.

Imagina que la utopía se cumple. Que los de siempre, los que llevan años hablando se ven obligados a actuar.

¿Te lo puedes imaginar? Que, en una ciudad pequeña, una asociación pequeña consiga algo enorme: que los reyes magos lleguen cargados con hechos, dignidad y justicia.